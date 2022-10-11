سياسة

بوصعب: توصلنا الى حل يرضي الفريقين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
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أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح له من قصر بعبدا، أنه “توصلنا الى حل يرضي الفريقين في موضوع ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل مطالبه”.

ولفت بوصعب الى أن :”الرئيس عون بدأ عهده باصدار مراسيم النفط ونتمنى ان يختم عهده بالوصول الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية”، مشيرا الى ان “الرئيس عون سيجري بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق”.

وشدد بوصعب على ان “العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل”، مشيرا الى ان “القرار النهائي بقبول العرض يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة”.

وأكد بو صعب أن “لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا والاسرائيلي يمكن ان يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان وسبق للبنان ان وقع اتفاقا مع توتال في ال 2017”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 63 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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