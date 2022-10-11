بنوك مصرية تخفض حدود السحب بالدولار مع تزايد الضغط على الجنيه

قلصت ​بنوك مصرية​ حدود سحب العملات الأجنبية من حسابات العملاء بالعملة المحلية، وذلك مع سعيها للحفاظ على الدولارات في ظل شح في ​النقد الأجنبي​.

ورغم عدم إعلان قواعد شاملة في القطاع، فقد أرسل عدد من البنوك إخطارات للعملاء أصحاب الحسابات بالعملة المحلية الجنيه بقيود جديدة لتقليص المبالغ المتاح سحبها سواء قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج.

وتكافح مصر نقصا في الدولار تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، أدى إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.