أسهم تايوان تتراجع بأكثر من 4% خوفًا من تأثير قواعد تجارية أميركية على شركة TSMC لصناعة الرقائق

تباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء 11 أكتوبر، في حين انخفض مؤشر تايوان القياسي بأكثر من 4% عند عودته إلى التداول بعد عطلة، حيث كان المستثمرون يزنون تأثير القواعد الأميركية الجديدة على شركة TSMC لصناعة الرقائق.

تراجعت أسهم شركة TSMC لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ، بـ 7.1% عند عودتها إلى التداول بعد عطلة أمس.

هذا ويتفاعل السهم مع أخبار ضوابط التبادل التجاري الأميركية على التكنولوجيا المتطورة التي تهدف إلى الحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة المستخدمة في المعدات العسكرية.