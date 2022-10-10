تراجع صادرات تايوان في أيلول للمرة الأولى منذ 2020

كشفت وزارة المالية في تايبيه، عن انكماش صادرات ​تايوان​ في أيلول الماضي، بعدما أنهى ضعف الطّلب من ​الصين​ والعالم، فترة الأداء التّجاري غير المسبوق.

وأوضحت في بيان، أنّ الشّحنات الخارجيّة هبطت بمقدار 5.3% في أيلول، مقارنةً بالعام السابق.

ويُعدّ هذا الانخفاض هو الأوّل في الصادرات منذ حزيران 2020، أثناء فترة ذروة وباء “كورونا”، الّتي أحدثت فوضى في ​الاقتصاد العالمي​، والّذي كان بدوره الانخفاض الأسوأ منذ كانون الثّاني 2020. وكان الاقتصاديّون قد توقّعوا زيادةً مقدارها 2.4% في أيلول، وفقًا لمتوسّط تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرغ”.

وكانت سلطات تايوان قد حذّرت من توقّعات بتباطؤ الصّادرات حتى نهاية العام. وتضاءل الطلب العالمي على عدد من المنتجات، وسط ارتفاع التضخم في أماكن أخرى، في حين قد يواجه العديد من الاقتصادات الكبرى حدوث تباطؤ أو ركود.