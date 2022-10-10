اقتصاد

تراجع صادرات تايوان في أيلول للمرة الأولى منذ 2020

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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كشفت وزارة المالية في تايبيه، عن انكماش صادرات ​تايوان​ في أيلول الماضي، بعدما أنهى ضعف الطّلب من ​الصين​ والعالم، فترة الأداء التّجاري غير المسبوق.

وأوضحت في بيان، أنّ الشّحنات الخارجيّة هبطت بمقدار 5.3% في أيلول، مقارنةً بالعام السابق.

ويُعدّ هذا الانخفاض هو الأوّل في الصادرات منذ حزيران 2020، أثناء فترة ذروة وباء “كورونا”، الّتي أحدثت فوضى في ​الاقتصاد العالمي​، والّذي كان بدوره الانخفاض الأسوأ منذ كانون الثّاني 2020. وكان الاقتصاديّون قد توقّعوا زيادةً مقدارها 2.4% في أيلول، وفقًا لمتوسّط تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرغ”.

وكانت سلطات تايوان قد حذّرت من توقّعات بتباطؤ الصّادرات حتى نهاية العام. وتضاءل الطلب العالمي على عدد من المنتجات، وسط ارتفاع التضخم في أماكن أخرى، في حين قد يواجه العديد من الاقتصادات الكبرى حدوث تباطؤ أو ركود.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 18 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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