أ.ف.ب: شركة “فينفاست” الفيتنامية للسيارات أمام تحدي اختراق السوق الأميركية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ شركة “فينفاست” المملوكة لأكبر مجموعة تجارية خاصة في فيتنام، تتطلع إلى رؤية سياراتها الكهربائية تجول الطرقات الأميركية بحلول نهاية العام، وهو طموح يبدو مفرطا في التفاؤل.

ويتزايد حضور نماذج سيارات “فينفاست” في شوارع هانوي ومدينة هوشي منه، لكن دخول السوق الأميركية موطن شركة “تيسلا” يعد رهانا محفوفا بالمخاطر في سوق تشهد أصلا تنافسا محموما.

وخلال أقل من عامين، قامت مجموعة “فيني غروب” التي يقودها أغنى رجل في فيتنام، بتحويل أرض موحلة قرب مدينة هايفونغ الساحلية (شمال) إلى مصنع متطور مجهز بـ1200 روبوت وآلات تم شراؤها من ألمانيا واليابان والسويد، وفريق دولي عمل في شركات سيارات مثل “بي إم دبليو” و”جنرال موتورز”.