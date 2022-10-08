سياسة

￼    ￼الفراغان .. حتماً

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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المشهد الداخلي، على مسافة 20 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، محكوم بتضييع متعمّد للوقت، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط البلد كلياً في الفراغين الرئاسي والحكومي اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.

فأفق الاستحقاق الرئاسي مسدود بانقسامات. وعلى ما يقول مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، فإنّ أي كلام عن امكان تحقيق انفراج او خرق على خط هذا الاستحقاق هو نوع من التخريف السياسي. وحتى ولو عقد المجلس النيابي جلسات يومية متتالية لانتخاب رئيس جديد، من الآن وحتى آخر يوم من ولاية الرئيس عون، فلن تأتي سوى بالفشل، وهذا هو مآل جلسة الخميس المقبل إن انعقدت في 13 تشرين.  (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 43 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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