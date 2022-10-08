سياسة

￼    ￼التسوية ممكنة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
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وقد حرصت الادارة الاميركية على نفي ان يكون ملف الترسيم والتقدّم الذي ساده قد سقط، الّا انّها تقرّ انّه دخل في منطقة حرجة والمفاوضات مستمرة مع الجانبين. وقال المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية، انّ الفجوة تقلّصت في ملف الترسيم، ونحن على اتصال وثيق مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، نحن في مرحلة حرجة في هذه المفاوضات، لكن الفجوة في اختلاف الآراء قد تقلّصت بالتأكيد، وما زلنا ملتزمين بالتوصل الى اتفاق حول هذا الملف. واعتقد انّ التسوية الدائمة يمكن الوصول اليها. (الجمهورية)

  • الحزب

إلى ذلك، وفي ردّ لـ»حزب الله» على إعلان اسرائيل رفض الملاحظات اللبنانية والتهديد بالاستخراج من «كاريش» وإن أدّى إلى حرب، وإعلان الاستنفار على الحدود الشمالية، قال عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك: «ردّنا واضح، لا استخراج قبل تحقيق مطالب لبنان، لا نريد حرباً، ولكن إذا فُرضت فإننا أهلها».

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 43 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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