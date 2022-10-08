العجز التجاري الفرنسي بمستوى قياسي قدره 15,5 مليار يورو في آب

أعلنت الجمارك الفرنسية، أنّ العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في آب عند 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وتراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر تموز، وتراكميا على 12 شهرًا، سجل العجز رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

الجدير بالذكر، أن الواردات الفرنسية شهدت زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.