أساسي

العجز التجاري الفرنسي بمستوى قياسي قدره 15,5 مليار يورو في آب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 43 أقل من دقيقة

أعلنت الجمارك الفرنسية، أنّ العجز في الميزان التجاري سجل رقما قياسيا جديدا في آب عند 15,5 مليار يورو بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وتراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر تموز، وتراكميا على 12 شهرًا، سجل العجز رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

الجدير بالذكر، أن الواردات الفرنسية شهدت زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 43 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼    ￼لبنان يرفض التعديل: حقّنا ثمن الاستقرار

منذ 16 ساعة

￼    ￼لبنان يرفض التعديل: حقّنا ثمن الاستقرار

منذ 16 ساعة

ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوى منذ 5 ايلول 2022

منذ 16 ساعة

بعكس تعهداته.. البنك الدولي يمول مشروعات الوقود الأحفوري

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى