سياسة

￼    ￼فرنسا تدخل على الخط؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 44 أقل من دقيقة

علمت «الأخبار» من مصادر بارزة أن الفرنسيين دخلوا على الخط بعد التصعيد الإسرائيلي. ونقل الجانب الفرنسي رسالة عبرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن «إسرائيل لا تنوي التصعيد». وقالت المصادر إن «الأميركيين يقفون وراء الموقف الإسرائيلي لا سيما في النقطة المتعلقة بالتعويض المالي، فالولايات المتحدة هي وراء فكرة التعويض لمساعدة حكومة لابيد على مواجهة الحملة التي يتعرض لها قبل الانتخابات الإسرائيلية»، والإصرار على كلمة تعويض «يهدف إلى تصوير كأن إسرائيل نجحت في انتزاع إقرار لبناني بأحقيتها في حقل قانا». (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 44 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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