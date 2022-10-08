ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوى منذ 5 ايلول 2022

أشارت وكالة “روسيا اليوم” الى ان “أسعار ​النفط​ ارتفعت بنحو 2%، وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر، وذلك بعد قرار “​أوبك+​” خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط”، لافتة الى ان “العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت”، ارتفعت بنسبة 1.93% إلى 96.24 ​دولار​ للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 2.15% إلى 90.35% دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداول”.

وقررت مجموعة “أوبك+” يوم الأربعاء الماضي خفض إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل في اليوم انطلاقا من الشهر المقبل.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المجموعة، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة “أوبك” وخارجها، في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم.