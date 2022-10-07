غاز ونفط

تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 31 أقل من دقيقة

أفادت وكالة “روسيا اليوم”، عن تراجع “أسعار الغاز في ​أوروبا​، في تعاملات اليوم، بنحو 6.5% إلى مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب”.

وكانت عقود الوقود الأزرق قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 1798.7 دولار لكل ألف متر مكعب، وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات أوروبية أن “منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة بنسبة تزيد عن 90%”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج

منذ 10 ساعات

إيرادات ليبيا النفطية في أول تسعة أشهر من 2022 بلغت 13.50 مليار دولار

منذ يوم واحد

وزير النفط الكويتي: أوبك+ ستتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات

منذ 3 أيام

“غازبروم”: تراجع حجم صادرات الغاز بنسبة 40.4%

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى