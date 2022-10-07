تراجع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب

أفادت وكالة “روسيا اليوم”، عن تراجع “أسعار الغاز في ​أوروبا​، في تعاملات اليوم، بنحو 6.5% إلى مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب”.

وكانت عقود الوقود الأزرق قد أنهت تعاملات أمس عند مستوى 1798.7 دولار لكل ألف متر مكعب، وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات أوروبية أن “منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا ممتلئة بنسبة تزيد عن 90%”.