سرقة أكثر من 100 مليون دولار من عملة BNB المشفرة بعد اختراق لشبكة Binance

أوقفت بورصة العملات المشفرة Binance شبكة البلوكتشين الخاصة بها الجمعة 7 أكتوبر بعد أن سرق المتسللون أكثر من 100 مليون دولار من رمز BNB المميز الخاص بها.

وقالت Binance إنه تم استهداف جسر عبر سلسلة متصل بسلسلةBinance Smart Chain (BSC)، مما مكن المتسللين من نقل رموز BNB المميزة خارج الشبكة.

وما يسمى بالجسور عبر السلسلة هي أدوات تسمح بنقل الرموز المميزة من بلوكتشين إلى آخر.

تفاصيل الاختراق

وقالت الشركة إنها عملت مع مدققي المعاملات لإيقاف إنشاء كتل جديدة على BSC مؤقتًا، ووقف جميع عمليات معالجة المعاملات بينما يحقق فريق من المطورين في الخرق.

وأضافت الشركة “تم احتواء القضية الآن، أموالك آمنة نأسف للإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك”.

وقال متحدث باسم فريق BNB في Binance لـ CNBC الجمعة، إن ما بين 100 مليون دولار و110 ملايين دولار من عملات BNB قد تم انتزاعها من BSC.

وأضاف المتحدث أن الشركة تمكنت من تجميد 7 ملايين دولار من الأموال بمساعدة شركائها الأمنيين.

وانخفضت قيمة BNB بأكثر من 3% صباح الجمعة إلى 285.36 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وBinance Smart Chain (BSC) هي شبكة طورتها Binance في عام 2019 مثل سلاسل الكتل الأخرى تتميز برمز أصلي يسمى BNB، يمكن تداوله أو استخدامه في الألعاب والتطبيقات الأخرى.

اختراق حديث

يعد هذا الاختراق هو الأحدث في سلسلة من الاختراقات الرئيسية التي تستهدف الجسور عبر السلاسل.

وفقد ما مجموعه حوالي 1.4 مليار دولار بسبب خروقات على الجسور عبر السلاسل منذ بداية عام 2022، وفقًا لبيانات من شركة تحليل blockchain Chainalysis.

وفي حالة Binance ، كان الجسر المتأثر هو BSCScan، الذي يربط سلسلة BSC من Binance بشبكة أخرى تسمى BNB Beacon Chain.

ولم تشارك Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تفاصيل إضافية حول كيفية حدوث الاختراق.

وخلال العام الجاري تعرض العملات المشفرة لمحو ما يقرب من 2 تريليون دولار من القيمة منذ ذروة الانتعاش الحاد من 2020 إلى 2021.

وقد أثر انهيار مشروع Terra الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار وبيئة الاقتصاد الكلي المتدهورة بشدة على معنويات السوق.