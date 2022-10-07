انخفاض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أغسطس

كشف المكتب الفدرالي للإحصاء في ألمانيا الجمعة 7 أغسطس أن الناتج الصناعي الألماني انخفض في أغسطس إذ استمرت اختناقات العرض بسبب الحرب في أوكرانيا والتشوهات المستمرة المرتبطة بالوباء.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% على أساس شهري، ليأتي دون التوقعات بانخفاض 0.5% بين المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

و مع ذلك تم تعديل الرقم الشهري لشهر يوليو ليصل إلى 0% من سابقه عند -0.3%.

وارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 10% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من العام الجاري، ليسجل أعلى معدل له منذ المستوى القياسي المسجل في العام 1951 (11.0%)، ومتجاوزاً توقعات السوق البالغة 9.4%.