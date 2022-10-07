سياسة

￼    ￼الاستحقاق الرئاسي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى عقد جلسة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.

وفي هذا السياق من المتوقّع ” ان نواب تكتل لبنان القوي لن يشاركوا في هذه الجلسة، وربما سيحذو حذوهم نواب وكتل اخرى نتيجة عدم حصول توافق حتى الآن على الرئيس العتيد.

وقد اثار تحديد بري لهذا الموعد انتقادات من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فاعتبر ان هذه الدعوة “تحمل استهتارا بمشاعر الناس” مشيرا بذلك الى تزامن الدعوة مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول 1990 التي اجتاحت فيها القوات السورية قصر بعبدا يوم كان العماد ميشال عون رئيسا للحكومة العسكرية آنذاك والتي يحييها “التيار” كل سنة .

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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