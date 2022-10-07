سياسة

￼    ￼التشكيل يلحق الترسيم .. ميقاتي غير مستعجل

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 30 أقل من دقيقة

قالت مصادر معنية بتشكيل الحكومة ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي “لم يعد مستعجلاً بعدما اكتشف ان الايجابية التي اعطيت له قبل سفره الى لندن لم تكن سوى حصان طروادة للحصول على واقع مُغاير لمسار الامور، وهو أسَرّ الى البعض أنه اذا تشكلت حكومة وفق شروط مقبولة كان به، واذا تعذّر هذا الامر فإنّ الحكومة الحالية موجودة والنصوص القانونية والدستورية تؤكد انها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، وقد ساعدته زيارة بكركي امس على التحصّن وراء هذا الموقف رغم انها تفضّل التأليف”. (الجمهورية)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼    ￼الاستحقاق الرئاسي

منذ 5 ساعات

￼    ￼لابيد: نحتاج إلى تجنب هتافات الحرب. نحاول التوصل إلى اتفاقات أيضاً الآن

منذ 7 ساعات

￼    ￼هاتف هوكشتين مفتوح مع بيروت: لبنان يتمسك بالتعديلات ويحذّر من الحرب

منذ 8 ساعات

￼    ￼السبب اسرائيلي – اميركي !￼

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى