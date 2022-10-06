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“سيتي للأبحاث”: التأثير النهائي لقرار “أوبك+” على السوق يعتمد على مدة الاتفاق

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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رأت “سيتي للأبحاث” في مذكرة، أن التأثير النهائي على السوق لقرار “​أوبك​+” خفض ​إنتاج النفط​ سيعتمد على مدة الاتفاقية، وتتوقع أن “يتفاعل كبار المستهلكين مع الاتفاق باستياء”.
ووافقت “أوبك+” على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ جائحة كوفيد-19 2020، على الرغم من قلة المعروض في السوق ومعارضة التخفيضات من الولايات المتحدة وغيرها.
وأضافت المذكرة أن “توقعاتنا لعام 2023 دون هذا الخفض كانت لمتوسط فائض في المعروض يبلغ 2.1 مليون برميل يوميا نظرا لضعف الطلب ووفرة المعروض نسبيا، لذا فإن مثل هذا الخفض الحقيقي بما يزيد عن مليون برميل يوميا يمكن أن يخفض هذا الفائض إلى النصف”.
وذكرت سيتي أيضا أن احتمال حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات، وتعديل محتمل في التدفقات التجارية مع تطبيق سقف لأسعار النفط الروسي القادم والحظر الأوروبي، وتدهور بيئة الاقتصاد الكلي، ستواصل دفع التقلبات خلال الشتاء و2023.
صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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