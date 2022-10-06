سياسة

￼    ￼تحذير دولي￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أصدرت  أصدرته امس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بيانًا  في مناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. واتسم البيان بدلالات بارزة اذ شددت عبره المجموعة الدولية على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور “رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. اضافت “حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”. وقالت “نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”، داعيةً السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد. (النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 33 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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