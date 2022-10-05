إيرادات قطر من السياحة تسجل 9.6 مليار ريال في النصف الأول من 2022

ارتفعت إيرادات قطر من السياحة بنهاية النصف الأول من عام 2022 بنسبة 45% على أساس سنوي وصولاً إلى 9.58 مليار ريال وفق بيانات ميزان المدفوعات.

وتمثل إيرادات القطاع السياحة في قطر ما نسبته 3.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

قطر والمونديال

تسعى الدولة الخليجية للوصول إلى 5 ملايين سائح بحلول عام 2030 بدعم من إرث المونديال وتوسيع البينية التحتية السياحية في الدولة.

وتتوقع قطر أن تحقق إيرادات من استضافة المونديال بنحو 17 مليار دولار، وفق تصريحات حديثة لناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022.

وينطلق كأس العالم لكرة القدم في قطر الشهر المقبل وهي المرة الأولى التي تستضيف الفاعليات دولة عربية.