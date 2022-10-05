اقتصاد

ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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ارتفع الجنيه الإسترليني، إلى أعلى مستوى له منذ حوالي الأسبوعين، مدعوما بقرار حكومة بريطانيا بالتراجع عن قرارها السابق بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.1333 دولارا، مرتفعا بنحو 10 في المائة من أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار الذي شهده الأسبوع الماضي بعد إعلان وزير المالية كواسي كوارتنج عن الميزانية المصغرة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، مع التخفيضات الممولة من خلال زيادة الاقتراض.

وكان تعهد وزير المال، كواسي كوارتينغ، بإلغاء معدل الضريبة البالغ 45 بنسا، الذي يدفعه الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويا، قد قوبل برد كبير من المعارضة وتمرد بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين هددوا بالتصويت ضد الخطة قائلين إنها غير عادلة وسط أزمة غلاء المعيشة.

وكان الجنيه الإسترليني سجل يوم الاثنين الماضي، مستوى قياسيا منخفضا، ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار. وفي اليوم التالي، استعاد الجنيه بعض مكاسبه ليرتفع بنسبة 1.27% إلى 1.0825 دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 33 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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