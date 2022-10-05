“شركة الاتصالات السعودية” تخطط لإنفاق مليار دولار مقابل تحويل السعودية إلى مركز بيانات إقليمي

أشارت وكالة “​بلومبرغ​” الأميركية، الى أن “شركة ​الاتصالات السعودية​ “STC” تخطط لإنفاق نحو مليار دولار أمريكي، من أجل تحويل السعودية إلى ​مركز بيانات​ إقليمي”. لافتة الى ان “قد تبيع الشركة حصة في أحد أكبر وأهم مشاريعها، شركة “Center3″ لتمويل خطتها، وهو المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال ​أفريقيا​”.

وذكر رئيس ​شركة الاتصالات السعودية​، ومسؤول البيع بالجملة ورئيس “Center3″، محمد العبادي، أن “الاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة من قبل “Center3″، سيساعد المملكة على استضافة المزيد من الوسائط والألعاب وبيانات الشركات، كما أنه سيأتي بعد استثمار أولي قدره مليار دولار في بناء مراكز البيانات وكابلات البيانات البحرية”.

في هذا الاطار، أوضح العبادي أن “السعودية والمنطقة لا تزالان على وجه التحديد مستهلكا للبيانات عندما يتعلق الأمر بكيفية اتصالنا بالمراكز الأخرى، سواء كان ذلك المحتوى سحابي أو وسائط أو ألعاب، ومع تزايد الطلب عليها، فهناك حاجة متزايدة لاستضافة هذا المحتوى محليا”.