سياحة ونقل

مبيعات “فورد” من السيارات الكهربائية تقفز 197% خلال ايلول

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
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انخفضت مبيعات “فورد موتور” من السيارات في الولايات المتحدة بنحو 9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، رغم قفزة الطلب على المركبات الكهربائية. ولفتت عبر بيان، إلى أنها باعت 142.6 ألف سيارة في ايلول، مقابل 156.6 ألف وحدة في نفس الفترة قبل عام واحد.

وجاء الهبوط في مبيعات السيارات مع تراجع بيع الشاحنات بنسبة 18.3% إلى 68.2 ألف وحدة، بينما صعدت مبيعات سيارات الدفع الرباعي بنحو 0.9% عند 70.88 ألف وحدة. في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية من “فورد” بنسبة 197.3% لتصل إلى 4691 سيارة خلال ايلول.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري، باعت “فورد” نحو 1.380 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بهبوط 1.2% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

أخبار الشركات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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