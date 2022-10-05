“ميكرون” تعتزم استثمار 100 مليار دولار لتصنيع الرقائق في نيويورك

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مصادر، أن “شركة “ميكرون تكنولوجي” تخطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى العشرين عامًا المقبلة، لبناء مجمع لرقائق الحاسب الآلي في شمال ولاية نيويورك الأميركية”.

ولفتت إلى أن المشروع سيوفر ما يقرب من 50 ألف وظيفة على مدى العشرين عامًا المقبلة، مع البدء في إعداد موقع المصنع في العام المقبل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقر قانوناً يتضمن تقديم 52.7 مليار دولار لدعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وجاء قرار “ميكرون” بعد أيام من تحذيرها بشأن تباطؤ الطلب على الحاسب الآلي والجوالات الذكية، مشيرة إلى أنها تخطط لخفض الاستثمارات بنسبة 30%.