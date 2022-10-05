مال وإستثمار

“ميكرون” تعتزم استثمار 100 مليار دولار لتصنيع الرقائق في نيويورك

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 41 أقل من دقيقة

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مصادر، أن “شركة “ميكرون تكنولوجي” تخطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى العشرين عامًا المقبلة، لبناء مجمع لرقائق الحاسب الآلي في شمال ولاية نيويورك الأميركية”.

ولفتت إلى أن المشروع سيوفر ما يقرب من 50 ألف وظيفة على مدى العشرين عامًا المقبلة، مع البدء في إعداد موقع المصنع في العام المقبل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقر قانوناً يتضمن تقديم 52.7 مليار دولار لدعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وجاء قرار “ميكرون” بعد أيام من تحذيرها بشأن تباطؤ الطلب على الحاسب الآلي والجوالات الذكية، مشيرة إلى أنها تخطط لخفض الاستثمارات بنسبة 30%.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 41 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

مجموعة ملتيبلاي الإماراتية تستحوذ على 80% من انترناشونال انيرجي القابضة

منذ يوم واحد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ولكن المخاوف من رفع أسعار الفائدة تحد من المكاسب

منذ 3 أيام

بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

منذ أسبوع واحد

مؤشر بورصة قطر يتراجع إلى 12345 نقطة

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى