مجموعة ملتيبلاي الإماراتية تستحوذ على 80% من انترناشونال انيرجي القابضة

أعلنت مجموعة ملتيبلاي الإماراتية الثلاثاء 4 أكتوبر الاستحواذ على حصة 80% في شركة انترناشونال انيرجي القابضة.

وتهدف ملتيبلاي من خلال هذه الخطوة مواصلة توسيع استثماراتها في قطاع خدمات المرافق والطاقة عالميًا بعد استحواذها مؤخرًا على حصة 50% في كاليون إنرجي التركية.

واستحوذت شركة ألفا ظبي القابضة على حصة 20% من شركة انترناسونال انيرجي القابضة.

وكانت ملتيبلاي استثمرت مؤخرا 10 مليارات درهم في الاستحواذ على حصة 7.3% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة-طاقة

وتشمل الاستثمارات الرئيسية الأخرى للمجموعة الاستحواذ على جميع أسهم شركة بال للتبريد القابضة، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع تبريد المناطق بدولة الإمارات؛ كما استثمرت “ملتيبلاي” 367 مليون درهم (100 مليون دولار) في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) التي تعد واحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة.