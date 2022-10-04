غاز ونفط

وزير النفط الكويتي: أوبك+ ستتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس الثلاثاء 4 أكتوبر إن أوبك+ تدرس الوضع القائم للسوق النفطية العالمية وستتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات.

وأدلى الوزير الفارس بتلك التصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع أوبك+ المقرر الأربعاء 5 أكتوبر، والذي ينعقد للمرة الأولى حضوريا منذ مارس آذار 2020.

وأوضح أن أوبك+ لديها المرونة تحت مظلة اتفاق إعلان التعاون الذي يسعى لضمان تعافي وتوزان السوق وأثبت نجاحه خلال عامي 2020 و2021.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 58 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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