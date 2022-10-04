اقتصاد

الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث واستمراره للربعين التاليين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية، إلى احتمال ​انكماش​ الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين.

وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر من ارتفاع تكاليف ​الطاقة​ و​التضخم​ القياسي المرتفع، يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة ولكن الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة التي نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.

وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لجورجيا ميلوني التي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 أيلول.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 50 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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