غاز ونفط

“غازبروم”: تراجع حجم صادرات الغاز بنسبة 40.4%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
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أفادت شركة “غازبروم”، بأن “صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة في الأشهر التسعة من العام الجاري تراجعت بنسبة 40.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وذكرت الشركة الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن “الصادرات في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 بلغت 86.9 مليار متر مكعب من الغاز”، وأضافت أن “الإمدادات تراجعت بواقع 58.9 مليار متر مكعب (40.4%)”.

وأكدت شركة “غازبروم”، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها “تزود عملاءها بالغاز بناء على الطلبات المسبقة المؤكدة”، وأشارت إلى أن “الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” تستمر في النمو، إذ تم تسجيل مستوى تاريخيا في الإمدادات مرتين في شهر أيلول الماضي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 17 ساعة
0 51 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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