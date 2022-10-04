الاتحاد الاوروبي يبدأ مفاوضات بشأن العمل عن بعد

أكدت رئيسة المنظمة النقابية الأوروبية للموظفين نايله غليز، إطلاق مفاوضات أوروبية بشأن العمل عن بعد، يوم الثلاثاء في ​بروكسل​، بهدف صياغة توجيهات في حين “تسارع” اعتماد هذه الممارسة جراء كوفيد-19.

وبحسب غليز، فإن الهدف من المفاوضات هو تحديث الاتفاقية الأوروبية الصادرة في 2002 بهذا الشأن للتوصل في حزيران إلى صياغة توجيهات سيتم إرفاقها بقانون الدول الأعضاء في غضون عامين.

وأوضحت أن “المهم بالنسبة لنا، هو أن لا نخسر ما توصلنا إليه في 2002″، مشيرةً إلى مبدأ “تطوع” العمال، “والالتزام بالتفاوض على اتفاق قبل بدء العمل عن بعد”، و”مسؤولية أرباب العمل في مجالي الصحة والأمن”، و”​صيانة المعدات​”، و”التدريب”، و”مسألة المراقبة، وحماية البيانات”.