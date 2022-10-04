اقتصاد

الاتحاد الاوروبي يبدأ مفاوضات بشأن العمل عن بعد

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
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أكدت رئيسة المنظمة النقابية الأوروبية للموظفين نايله غليز، إطلاق مفاوضات أوروبية بشأن العمل عن بعد، يوم الثلاثاء في ​بروكسل​، بهدف صياغة توجيهات في حين “تسارع” اعتماد هذه الممارسة جراء كوفيد-19.

وبحسب غليز، فإن الهدف من المفاوضات هو تحديث الاتفاقية الأوروبية الصادرة في 2002 بهذا الشأن للتوصل في حزيران إلى صياغة توجيهات سيتم إرفاقها بقانون الدول الأعضاء في غضون عامين.

وأوضحت أن “المهم بالنسبة لنا، هو أن لا نخسر ما توصلنا إليه في 2002″، مشيرةً إلى مبدأ “تطوع” العمال، “والالتزام بالتفاوض على اتفاق قبل بدء العمل عن بعد”، و”مسؤولية أرباب العمل في مجالي الصحة والأمن”، و”​صيانة المعدات​”، و”التدريب”، و”مسألة المراقبة، وحماية البيانات”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 18 ساعة
0 48 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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