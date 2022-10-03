صناعة

وزير التموين المصري: مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
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ذكر وزير التموين المصري علي مصيلحي، أن “مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل”، مضيفاً أن “المجمع سيكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله”.

واشار وزير التموين على هامش مؤتمر صحفي، إلى أن “مصر تجري محادثات مع ماليزيا لبناء مجمع لتخزين زيت النخيل”، موضحاً أن “إنتاج مصر من زيوت الطعام يلبي نحو خمسة بالمئة فقط من احتياجات البلاد بينما يتم استيراد 95 بالمئة”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 51 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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