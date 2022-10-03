وزير التموين المصري: مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا

ذكر وزير التموين المصري علي مصيلحي، أن “مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل”، مضيفاً أن “المجمع سيكون نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله”.

واشار وزير التموين على هامش مؤتمر صحفي، إلى أن “مصر تجري محادثات مع ماليزيا لبناء مجمع لتخزين زيت النخيل”، موضحاً أن “إنتاج مصر من زيوت الطعام يلبي نحو خمسة بالمئة فقط من احتياجات البلاد بينما يتم استيراد 95 بالمئة”