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بشار الأسد أطلق مشروعا لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
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أطلق الرئيس السوري بشار الأسد، المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية، الذي يهدف لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله.

ووفقا لمنشور نشرته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية في مواقع التواصل الإجتماعي فإن المشروع، الذي يقع في ضواحي العاصمة دمشق، يمتد على مساحة تزيد عن 165 هكتارا.

وحتى الآن تم تركيب ما إنتاجه 10 ميغاواط من خلال أكثر من 18 ألف لوح شمسي، في إطار مشروع “العهد”، وتم ربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع بالشبكة اليوم لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سوريا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 24 ساعة
0 49 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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