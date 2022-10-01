اقتصاد

عجز الميزان التجاري لتركيا يقفز إلى 160% في آب

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، أن “عجز ميزان التجارة الخارجية للبلاد ارتفع بنسبة 159.9% على أساس سنوي وإلى 11.19 مليار دولار في آب”، مشيرة إلى أن “الواردات بلغت 32.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1% إلى 21.34 مليار دولار”.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف ​تركيا​ التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة، وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وأظهرت البيانات أن “العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام قفز بنسبة 146.3% إلى 73.44 مليار دولار”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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