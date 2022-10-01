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تسجيل تضخم قياسي في منطقة اليورو نسبته 10%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 10 في المئة في أيلول، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ​.​ف.ب)، بينما يسجّل التضخم أرقاما عشرية على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 40,8 في المئة، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا أعلى مستوى له منذ بدأ تسجيل البيانات، بحسب وكالة “يوروستات”.

وسيشجّع مستوى التضخم التاريخي البنك المركزي الأوروبي على البقاء على مساره الحالي في رفع معدلات الفائدة، في محاولة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار رغم خطر التسبب بركود اقتصادي في أوروبا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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