اقتصاد

تأكيد انكماش الاقتصاد الأميركي 0.6 بالمئة في الربع الثاني

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
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أكدت بيانات رسمية، ​انكماش​ الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي، وهي نفس القراءة الثانية المعلنة سابقا.

وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأميركية في بيان، أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في البلاد أظهرت انكماشا للربع الثاني على التوالي، بعد انكماش 1.6 بالمئة خلال الربع الأول.

وتأتي الأرقام الجديدة في وقت مضطرب للاقتصاد، على الرغم من أن الاقتصاديين يختلفون في احتمالية حدوث ركود اقتصادي كامل.

ويشير وجود 6 شهور من النمو السلبي إلى حدوث ركود، إلا أن أرقام ​البطالة​ وسوق العمل والاستهلاك ما تزال تشهد بعض القوة داخل الولايات المتحدة.

وفي اجتماعه الأخير، خفض ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الحالي لتصل إلى 0.2 بالمئة، مقابل توقعات بنسبة 1.7 بالمئة في حزيران الماضي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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