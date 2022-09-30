المركزي الروسي يسمح للكيانات القانونية بالتداول في أوراق مالية أجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي أن “الكيانات القانونية سيكون مسموحا لها بأن تشتري دون قيود أوراقا مالية من جهات “غير صديقة”، من تلك الدول التي فرضت عقوبات على ​موسكو​، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان البنك قال هذا الشهر إن شركات الوساطة ستُمنع من تنفيذ أي عمليات من ​مستثمر​ فرد غير مؤهل بهدف زيادة حيازة أوراق مالية من جهات إصدار من دول غير صديقة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2023.

وأوضح البنك اليوم ان “هذه القيود لا تنطبق على الكيانات القانونية، ومنها التي ليس لها صفة مستثمر مؤهل”.