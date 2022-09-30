وزراء الطاقة الأوروبيون يجتمعون الجمعة لبحث أزمة الطاقة

يعقد وزراء الطاقة في ​الاتحاد الأوروبي​، الجمعة، اجتماعا استثنائيا في ​بروكسل​، لمناقشة التدابير الجديدة التي سيتم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار ​الكهرباء​ و​الغاز​.

وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن الاجتماع سيعقد بناء على دعوة من جمهورية ​تشيكيا​ التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن وزراء الطاقة سيناقشون أزمة الطاقة في أوروبا، ويبحثون مقترحات تتضمن تدابير لخفض الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة من أجل خفض أسعار الكهرباء.

ومن المقرر أن يتبادل المجتمعون أيضا وجهات النظر حول المزيد من خيارات السياسة لخفض أسعار الغاز المرتفعة.

وأعدت مفوضية الاتحاد وثيقة غير رسمية تتضمن خطوات جديدة وإجراءات إضافية يتعين اتخاذها بشأن ​الغاز الطبيعي​ وقدمتها إلى الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة بشكل مكثف مسألة تحديد سقف للغاز الطبيعي.

وتعيش دول التكتل أزمة اقتصادية بدأت تلقي بظلال اجتماعية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة على شكل احتجاجات رافضة لدفع ثمن الحرب الروسية على ​أوكرانيا​.

وبسبب وقوف الغرب إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد ​روسيا​، نفذت الأخيرة خفضا بلغت نسبته أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الغاز الطبيعي المورد تجاه دول التكتل.

كذلك، توقف خط أنبوب الغاز نورد ستريم 1 الرابط بين روسيا وألمانيا، ومنه إلى عدة دول أوروبية، منذ الشهر الماضي وحتى إشعار آخر، لأسباب قالت ​شركة غازبروم​ الروسية إنها فنية.