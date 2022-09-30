سياسة

￼    ￼جلسة جس النبض «تحرق» مرشح البخاري؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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تلفت مصادر “الأخبار” الى ان ميشال معوّض  هو  مرشح السفير السعودي وليد البخاري، لذلك سارت فيه الكتل التي يمون عليها ونفذّت من دون اعتراض بعد جولته عليها. فباتت تصفه القوات وفقاً لنائبها ملحم رياشي بـ«ابن شهيد اتفاق الطائف». علماً أن معوض هو رجل الأميركيين الأول في لبنان ووكيل الـUSAID التي كلفته غداة انفجار المرفأ بالتكفل بتوزيع المساعدات على الجمعيات التي يراها مناسبة. وهو أيضاً من أبرز المقربين من المصرفي أنطون الصحناوي. وعليه، يشكل تقاطعاً لكل الجهات التي تمثلها هذه القوى في لبنان. وفيما ثمة من يشير إلى أن رمي اسمه أمس كان لإحراقه، يؤكد المقربون منه أنها بداية العمل على لوبي أوسع لتأمين عدد أكبر من الأصوات. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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