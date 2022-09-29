تراجع أسعار النفط وسط صعود الدولار ومخاوف اقتصادية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 29 سبتمبر، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على التفاؤل بشأن طلب المستهلكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.4% إلى 88.95 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 38 سنتا، أو 0.46% إلى 81.77 دولار. كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعاً في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في 9 أشهر هذا الأسبوع.

مؤشر الدولار

شهد مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاهاً صعودياً صباح اليوم، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء قبل أن يتراجع.

هذا ويعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

قرار بنك إنكلترا

وقال بنك إنكلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين حتى 14 أكتوبر تشرين الأول، وذلك لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

توقعات Goldman Sachs

وخفض بنك Goldman Sachs توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار الأميركي، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.