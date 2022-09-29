انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني لعام 2022 وإجمالي السكان إلى 5.8%

سجل معدل البطالة في السعودية نسبة 9.7% ف الربع الثاني من العام 2022، ليتراجع بـ0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام 2022، فيما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 51.8%.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل المشتغلين من السكان السعوديين، ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 46.8% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع معدل المشاركة بمقدار 2.4 نقطة مئوية، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 3 نقاط مئوية، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وسجل معدل البطالة الإجمالي الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين تراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مقئوية، ليسجل 5.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.