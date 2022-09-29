إدارة معلومات الطاقة: تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة معلومات ال​طاقة​ الأميركية، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تراجعت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الطلب على الوقود وخفض المصافي لإنتاجها.

وتراجعت مخزونات الخام 215 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أيلول إلى 430.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 443 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 692 ألف برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير 604 آلاف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة الطاقة.

وتراجع معدل الاستخدام الإجمالي للمصافي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 90.6% في الولايات المتحدة وهو الأعلى موسميا منذ 2014.

وانخفضت مخزونات البنزين الأميركية 2.4 مليون برميل إلى 212.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 709 آلاف برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 2.9 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.6 مليون برميل يوميا مع ارتفاع حاد في الصادرات إلى 4.6 مليون برميل يوميا.