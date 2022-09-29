اقتصاد

اتفاق بين روسيا وأفغانستان لتوريد الحبوب والبنزين

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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صرح مبعوث الرئيس الروسي ل​أفغانستان​ زامير كابولوف، بأن اتفاقا بين ​روسيا​ وأفغانستان بشأن توريد ​الوقود​ و​البنزين​ و​الغاز​ الطبيعي المسال و​الحبوب​ تمت الموافقة عليه بشكل مبدئي.

وأشار المسؤول الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” اليوم، إلى أن الجانبين يناقشان الآن تفاصيل الصفقة. وأكد كابولوف التوصل لاتفاق مبدئي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أميركية عن القائم بأعمال وزير التجارة والصناعة الأفغاني حاجي نور الدين عزيزي، أن طالبان وقعت اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين و​الديزل​ والغاز و​القمح​ لأفغانستان.

وبحسب عزيزي ستورد روسيا في إطار الصفقة نحو مليون طن من البنزين ومليون طن من وقود الديزل و500 ألف طن من الغاز المسال ومليوني طن من القمح سنويا.

ورفض عزيزي تقديم تفاصيل عن الأسعار وطرق الدفع، لكنه أشار إلى أن روسيا وافقت على تقديم خصم مقارنة بالأسواق العالمية للبضائع التي سيتم شحنها إلى أفغانستان عن طريق البر والسكك الحديدية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 37 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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