اقتصاد

بنك إنجلترا يعلن شراء سندات حكومية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
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أعلن ​بنك إنجلترا​ أنه سيتدخل لتهدئة الأسواق بعد أن أدت خطط الحكومة لخفض الضرائب إلى انخفاض ​الجنيه الإسترليني​ وتسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال البنك إنه سيشتري السندات الحكومية على أساس مؤقت للمساعدة في “استعادة أوضاع السوق المنتظمة”.

وكان الجنيه الإسترليني سجل يوم الاثنين، مستوى قياسيا منخفضا، ما دون 1.04 دولار قبل أن يستعيد بعض مكاسبه ليقف عند حوالي 1.05 دولار، بعد ​الميزانية​ المصغرة التي أعلن عنها وزير المالية كواسي كوارتنج الأسبوع الماضي.

ويوم أمس الثلاثاء، استعاد الجنيه بعض مكاسبه ليرتفع بنسبة 1.27% إلى 1.0825 دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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