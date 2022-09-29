«سوناطراك» تمدّ إيطاليا وإسبانيا بكميات غاز إضافية

وقّعت الشركة الوطنية «سوناطراك» الجزائرية ومجمع الطاقة الإيطالي «إينيل» اتفاقيات في إطار العقود لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجّه للأسواق الإيطالية والإسبانية.



وبموجب الاتفاق، وافقت «سوناطراك» على إمداد «إينيل» بكميات إضافية من الغاز في عام 2022، وفق الرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية، توفيق حكار.



وتم تعديل سعر البيع تماشياً وظروف السوق وفق بنود مراجعة الأسعار التعاقدية، ومن الممكن توريد كميات إضافية في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تتلقى إيطاليا 25.2 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري هذا العام ارتفاعاً من 20.9 مليار متر مكعب في 2021.