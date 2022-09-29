غاز ونفط

«سوناطراك» تمدّ إيطاليا وإسبانيا بكميات غاز إضافية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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وقّعت الشركة الوطنية «سوناطراك» الجزائرية ومجمع الطاقة الإيطالي «إينيل» اتفاقيات في إطار العقود لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجّه للأسواق الإيطالية والإسبانية.


وبموجب الاتفاق، وافقت «سوناطراك» على إمداد «إينيل» بكميات إضافية من الغاز في عام 2022، وفق الرئيس التنفيذي للشركة الجزائرية، توفيق حكار.

وتم تعديل سعر البيع تماشياً وظروف السوق وفق بنود مراجعة الأسعار التعاقدية، ومن الممكن توريد كميات إضافية في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تتلقى إيطاليا 25.2 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري هذا العام ارتفاعاً من 20.9 مليار متر مكعب في 2021.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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