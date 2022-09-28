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بوغدانوف يستقبل الخبير الاقتصادي حسن مقلّد

صورة Rachelle Keyrouz Rachelle Keyrouz أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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جاء في “الوكالة الوطنية”:
استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الاوسط وأفريقيا نائب وزيرالخارجية ميخائيل بوغدانوف قبل ظهر اليوم في مكتبه في موسكو، الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد والمشرف العام لجمعية “مبادرة التعاون والانماء اللبنانية” السيد محمد ناصرالدين.

تم مناقشة كيفية تفعيل التعاون السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي بين البلدين وخاصة المساعدة الروسية للبنان في موضوعي هبة المشتقات النفطية والفيول للكهرباء والقمح. وكذلك تم التباحث في سبل تفعيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم.

صورة Rachelle Keyrouz Rachelle Keyrouz أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 أقل من دقيقة
صورة Rachelle Keyrouz

Rachelle Keyrouz

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