النفط يغلق عند أقل مستوى في 9 أشهر

تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين السادس والعشرين من سبتمبر أيلول، وسط ارتفاع قيمة الدولار.

وعند تسوية التعاملات، تراجعت عقود الخام الأميركي بنحو 2.6% إلى 76.71 دولار للبرميل، وهو أقل سعر للعقد الأكثر نشاطاً منذ السادس من يناير كانون الثاني.

كما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 2.4% مسجلة 84.06 دولار للبرميل وهو أقل سعر تسوية منذ الرابع عشر من يناير كانون الثاني.

وقال تروي فينسينت كبير محللي السوق لدى DTN إن مخاطر الاقتصاد الكلي العالمية وكذلك المخاطر ذات الصلة بسياسة الطاقة في جميع أنحاء أوروبا تواصل دعم الدولار الأميركي مما يجعل النفط أكثر تكلفة في الأسواق الأوروبية التي تكافح مع التضخم.

وفي الوقت نفسه، توقع JPMorgan ارتفاع سعر خام برنت مجدداً نحو مستويات 101 دولار للبرميل في الربع الرابع، مع تقلص المعروض في الأشهر المقبلة.

هذا ويتوقع المصرف الأميركي تعافي الطلب العالمي على النفط بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع بشكل خاص وأن أزمة الغاز الطبيعي تشجع على المزيد من التحول نحو النفط.