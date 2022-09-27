بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

تجاوزت عملة بتكوين الثلاثاء 27 سبتمبر مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 5% لتصل إلى 20286 دولاراً، وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 4% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً.

هذا وتراجع الدولار قليلاً بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين.



القيمة السوقية



ووصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 970 مليار دولار لتسجل بذلك تراجعاً من مستويات 2.9 تريليون دولار قبل أقل من عام، عندما كان سوق العملات المشفرة يسجل مستويات قياسية مرتفعة قبل أن تضغط المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف التضخم وارتفاع الدولار على السوق.