مال وإستثمار

مؤشر بورصة قطر يتراجع إلى 12345 نقطة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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تراجع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 12345 نقطة في بداية تعاملات اليوم، ليخسر 106.41 نقطة وبنسبة 0.85 بالمئة قياسا بنهاية تعاملات أمس الأحد تحت ضغط 6 قطاعات مكونة للمؤشر العام.

وبينت تداولات بورصة قطر انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.23 بالمئة، ومؤشر ​القطاع العقاري​ بنسبة 0.79 بالمئة والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.69 بالمئة، و​قطاع النقل​ بـ0.42 بالمئة، فالقطاع الصناعي و​قطاع التأمين​ بنسبة 0.35 بالمئة لكل منهما، في حين ارتفع ​قطاع الاتصالات​ بنسبة 0.28 بالمئة.

وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.820 مليون ريال، وزعت على 22.942 مليون سهم، بتنفيذ 2285 صفقة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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