مؤشر بورصة قطر يتراجع إلى 12345 نقطة

تراجع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 12345 نقطة في بداية تعاملات اليوم، ليخسر 106.41 نقطة وبنسبة 0.85 بالمئة قياسا بنهاية تعاملات أمس الأحد تحت ضغط 6 قطاعات مكونة للمؤشر العام.

وبينت تداولات بورصة قطر انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.23 بالمئة، ومؤشر ​القطاع العقاري​ بنسبة 0.79 بالمئة والبضائع والخدمات الاستهلاكية 0.69 بالمئة، و​قطاع النقل​ بـ0.42 بالمئة، فالقطاع الصناعي و​قطاع التأمين​ بنسبة 0.35 بالمئة لكل منهما، في حين ارتفع ​قطاع الاتصالات​ بنسبة 0.28 بالمئة.

وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 64.820 مليون ريال، وزعت على 22.942 مليون سهم، بتنفيذ 2285 صفقة.