مقابلة الأستاذ حسن مقلد على قناة المنار – 23 ايلول 2022
• الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.
• أين أصبحت خطة التعافي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني؟
• السياسة النقدية الراهنة التي يتبعها المصرف المركزي، لماذا لا تنجح في لجم الدولار؟
• هل من خطّة جدّية للمصرف المركزي للتعامل مع قضيّة أموال المودعين؟ أم أن توزيع الخسائر التي سببتها سياسات نقدية ومالية خاطئة أمر لا مفر منه؟
• كيف يمكن لهبة النفط الإيرانية أن تساعد في تسيير شؤون الاقتصاد في لبنان؟ ولماذا لا يستفيد لبنان من العروض الايرانية الدائمة لبناء معامل كهرباء حديثة ومتطورة؟
• الموازنة العامة وأبرز البنود الاصلاحية (والإشكالية) الاقتصادية والمالية التي وردت فيها.
• تقييم لعمل وإنجازات الحكومة والوزارات المعنية من منظور اقتصادي؟ وكيف يمكن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل تنشيط حركة الاقتصاد عموماً
• حرب الغاز في أوروبا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي
• هل يستعجل الأمريكي ترسيما ً بحرياً بين لبنان وفلسطين المحتلة لمحاولة سد جزء من حاجة أوروبا من الغاز على أبواب فصل الشتاء؟