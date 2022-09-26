مقابلة الأستاذ حسن مقلد على قناة المنار – 23 ايلول 2022

• الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.

• أين أصبحت خطة التعافي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني؟

• السياسة النقدية الراهنة التي يتبعها المصرف المركزي، لماذا لا تنجح في لجم الدولار؟

• هل من خطّة جدّية للمصرف المركزي للتعامل مع قضيّة أموال المودعين؟ أم أن توزيع الخسائر التي سببتها سياسات نقدية ومالية خاطئة أمر لا مفر منه؟

• كيف يمكن لهبة النفط الإيرانية أن تساعد في تسيير شؤون الاقتصاد في لبنان؟ ولماذا لا يستفيد لبنان من العروض الايرانية الدائمة لبناء معامل كهرباء حديثة ومتطورة؟

• الموازنة العامة وأبرز البنود الاصلاحية (والإشكالية) الاقتصادية والمالية التي وردت فيها.

• تقييم لعمل وإنجازات الحكومة والوزارات المعنية من منظور اقتصادي؟ وكيف يمكن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل تنشيط حركة الاقتصاد عموماً

• حرب الغاز في أوروبا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي

• هل يستعجل الأمريكي ترسيما ً بحرياً بين لبنان وفلسطين المحتلة لمحاولة سد جزء من حاجة أوروبا من الغاز على أبواب فصل الشتاء؟