غاز ونفط

مجلس الوزراء المصري : صادرات من الغاز الطبيعي والمسال 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022.

ولم يتضمن البيان، أرقاما مقارنة للسنة المالية السابقة. وتمتد السنة المالية لمصر من أول تموز إلى 30 حزيران.

وقال وزير المالية محمد معيط الخميس الماضي، إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.

وتسعى مصر لتعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي للحد الأقصى للحصول على نقد أجنبي بعد أن تعرضت لضغوط مالية بسبب تبعات الحرب الأوكرانية.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن طبقت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في آب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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