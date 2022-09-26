سلطات الإمارات تزود ألمانيا بـ 250 ألف طن من الديزل والغاز شهريا

توصلت شركة ​أدنوك​ ​الإمارات​ية إلى اتفاق مع شركة “ويهلم هوير جي إم بي إتش” على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال 2023.

جاء إبرام الاتفاق، على هامش زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس، لدول الخليج والتي بدأت بالسعودية أمس السبت، ثم الإمارات وقطر اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن ​الطاقة​ والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات و​ألمانيا​.

كما أبرمت “أدنوك” اتفاقية لتوريد ​الغاز الطبيعي​ المسال لشركة “آر دبليو إي” الألمانية، تقوم “أدنوك” بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر 2022.

وذكرت الوكالة أن شحنة الغاز المستهدف توريدها سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

كما خصصت “أدنوك” وفقا للاتفاقية شحنات إضافية من ​الغاز الطبيعي المسال​ لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في 2023.

ووقّعت “أدنوك” كذلك عددا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم “استياج جي إم بي إتش” و شركة “​أوربيس​ ايه جي” لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة ​الكربون​.

والأمونيا تعد وقودا ناقلا للهيدروجين يلعب دورا محوريا في الحد من الانبعاثات، في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورج مطلع الشهر الجاري.

كما أكملت “أدنوك” أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في أيلول 2022.

وتواجه ألمانيا و​أوروبا​ ككل أزمة كبيرة في نقص إمدادات الطاقة، بعد أن قللت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1″، ردا على العقوبات الغربية عليها بسبب حربها على أوكرانيا.