مال وإستثمار

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مع تصاعد مخاوف الركود

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى الأسواق التي تأثرت بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة وانهيار الجنيه الإسترليني وزيادة مخاوف الركود.

وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66% إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.60، وهو أدنى مستوى له منذ 14 تموز. وهذه ثالثة جلسة من الخسائر للمؤشر الذي تراجع بأكثر من 5% منذ بداية الأسبوع الماضي.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.71%.

وتراجعت أسواق الأسهم لتحذو حذو نظرائها الآسيويين بعد ارتفاع الدولار وزيادة عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 0.79%.

ارتفعت 0.58 بالمئة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 36 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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