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الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع، لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28%، ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار، متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280.

وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.

وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في آب.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 38 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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